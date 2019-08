Marsha Stephanie Blake se une a la última temporada – How To Get Away With Murder

La actriz tendrá un papel importante en la sexta entrega del drama de ABC que se estrenará el jueves 26 de septiembre.

Blake protagonizó anteriormente una de las mejores series de Netflix del último tiempo, When They See Us, donde le dio vida a Linda McCray. Además, también fue Berdie Rogers en Orange is the New Black, y fue parte de The Blacklist.

Blake se suma al elenco integrado por Billy Brown, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry, Charlie Weber, Liza Weil, Conrad Ricamora, Rome Flynn y Amirah Vann. Aún no se saben los detalles acerca de su nuevo personaje.

El show liderado por Viola Davis concluirá con una temporada de 15 episodios que seguirá a la clase de la profesora Annalise Keating en su último semestre de la facultad de derecho.