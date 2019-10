Sin mediar palabra, Angela sube al hombre a su carro y se dirige a su pastelería, donde lo esposa para evitar que huya. Luego, se esconde en su guarida donde da rienda suelta por unos pocos instantes al dolor de la pérdida de su Capitán y amigo, para luego salir convertida en Sister Night y empezar a interrogar al hombre, tras servirle un café. El hombre anuncia que fue él quien mató a Crawford , que se llama Will y que tiene 105 años. También sostiene que Crawford tiene unos cuantos esqueletos en su placard, que en Tulsa se está llevando a cabo una conspiración y que por eso decidió tomar cartas en el asunto. Angela , por supuesto, no le cree. Tras recibir la llamada de sus colegas que le informan (nuevamente) la muerte del Capitán, se lleva en una bolsa de evidencia la taza donde Will estuvo tomando su café y se marcha, dejándolo solo.

Como el primer episodio, el segundo de Watchmen , en su comienzo, nos lleva a un viaje en el tiempo, esta vez hacia la Primera Guerra Mundial , donde un soldado de alto rango alemán quiere conseguir que los soldados negros del ejército norteamericano se rebelen contra su país, tomando consciencia de que en realidad no son considerados de la misma manera que los blancos. Quien recibe este mensaje es el padre de Will , el anciano en silla de ruedas que fue quien llamó a Angela al finalizar el primer capítulo, junto al cadáver colgado de Judd Crawford .

Entre estos hechos, como espectadores por fin podemos presenciar lo que sucedió en la famosa “White Night“. Un flashback nos lleva a la Nochebuena en la que todo comenzó: Angela se encuentra con su marido Calvin , teniendo una velada romántica, cuando miembros de la 7ma Kaballería irrumpen en su hogar y la hieren, pero no mortalmente. Cuando ella despierta en el hospital, a su lado está Crawford , quien le anuncia que 40 casas fueron atacadas esa noche, con muchos miembros de la fuerza perdiendo la vida, entre ellos, su compañero Doyle . Sus hijos, Topher y dos niñas, han sobrevivido (sí, claro, son los niños de Angela en el presente). Explica, además, que toda la fuerza policial renunció debido al terror de saberse blanco de un grupo extremista tan letal como ese. Angela no está dispuesta a retirarse y Crawford tampoco.

Tras asediar Nixonville , Angela se dirige al Centro de Patrimonio Cultural de Greenwood , un establecimiento dedicado a preservar la memoria de la Masacre de Greenwood . Allí, con la taza donde Will bebió café a cuestas, Angela dispone el ADN del hombre para averiguar quién es realmente, si fue una víctima de ese suceso histórico terrible y qué relación tiene con todo lo que está sucediendo actualmente. Cuando regresa a su hogar debe primero lidiar con quien suponemos es el abuelo biológico de sus hijos (quien, evidentemente, es un racista más) y también con contarle lo sucedido a Topher , su hijo mayor. Su marido, Calvin , teme que ya no estén a salvo, pero confía en ella. Además, le propone que vaya a visitar a Jane , la esposa de Crawford , esa misma noche.

Antes de seguir con Angela y su búsqueda de respuestas, Watchmen nos lleva nuevamente al castillo donde el misterioso personaje de Jeremy Irons se encuentra nuevamente cabalgando y, luego, con sus sirvientes, quienes están listos para poner en escena la obra que él escribió. Como sospechábamos, es una recreación de la historia de Jon Osterman, aka Dr. Manhattan, pero, más allá de eso, también nos permite descubrir que todos sus sirvientes son, en realidad, clones, a quienes descarta solo para su entretenimiento. ¿A dónde nos llevará toda esta historia?

Finalmente, para cerrar el episodio, Angela regresa a su pastelería donde se encuentra con Will, quien se ha liberado de sus esposas, ha salido a comprar para cocinarse unos huevos, y ha regresado a esperarla. Una vez allí, Angela recibe la llamada del Centro de Patrimonio Cultural Greenwood que le confirma que Will es un sobreviviente de la Masacre de Greenwood y que, además, es nada más y nada menos que su abuelo. Angela no reacciona bien a esta nueva información, procediendo a arrestar al viejo. Lo lleva a su auto y, mientras intentaba guardar la silla de ruedas en el maletero, una nave misteriosa con una suerte de imán gigante aparece y se lleva por los aires su carro, con Will adentro, dejándola tan confundida como a todos nosotros.