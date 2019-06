Martin Palermo protagoniza un nuevo clip promocional – La Casa de Papel

Ya estamos a menos de un mes de la nueva temporada de La Casa de Papel y aquí vemos a Palermo, pero no es el personaje de Rodrigo de la Serna, si no que se trata del ex jugador de fútbol.

En la cuenta oficial de Twitter de Netflix Argentina publicaron un nuevo clip que tiene como protagonista a Martin Palermo, ex jugador de Boca Juniors, Villarreal y la Selección Argentina.

En el video vemos al “Titán” creyendo que es él quien participará de la nueva temporada y se pone a practicar diálogos y movimientos para ser parte de la banda de ladrones.

La Casa de Papel volverá el 19 de julio con su nueva entrega.