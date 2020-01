Martin Scorsese no ha visto la película

Después de las declaraciones hechas por Martin Scorsese al cine que realiza Marvel Studios, muchos pensarían que el director de The Irishman está de acuerdo con la visión que está generando Warner Bros. Pictures con la adaptación de historias de DC Comics. Pero sus nuevas declaraciones de Scorsese han dado de qué hablar.

En entrevista con The New York Times, el director reveló que no ha visto la película de Joker, pese a que en un tiempo estuvo involucrado en la producción de la película y que además consideró ser el director de este proyecto que al final fue realizado por Todd Phillips.