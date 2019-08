Marvel Comics matará (de nuevo) a Spider-Man

¿Cuántas veces ha muerto Spider-Man en los cómics de Marvel? No importa: siempre es relevante y sea o no una buena historia, llama la atención incluso de quienes no son adeptos a las historietas.

Según información de los números por venir de Marvel Comics con diversos especialistas y tiendas norteamericanas, los números 11 y 12 de la serie Friendly Neighborhood Spider-Man redundarán en la muerte del Hombre Araña.

El número del mes de agosto ofrece esta portada, y la descripción indica que será un número dedicado a Mary Jane. Así es, fans de MJ: veremos de nuevo a la pelirroja vistiendo el traje del arácnido.