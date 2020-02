Marvel quiere incorporar a Emily Blunt al MCU

Con la Fase 4 en desarrollo y muchos nuevos personajes que debutarán, Marvel y Disney comenzaron a hacer ofertas.

Según Murphys Universe, Emily Blunt (A Quiet Place) se ha reunido con el estudio para un papel en una futura película. El sitio especula que su personaje podría ser Clea, quien aparecería en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

En los cómics de Marvel, Clea es una hechicera discípula y también una amante de Strange. Ella es hija de la villana Umar (residente de la Dimensión Oscura) y sobrina de Dormammu, el gran villano de la primera entrega. En un momento, Clea también ha sido gobernadora de la Dimensión Oscura.

Recordemos que la actriz fue una de las candidatas para interpretar un personaje secundario de Iron Man 3 y dejó pasar los papeles de Natasha Romanoff y Peggy Carter, así que parece ser una de las actrices preferidas de Kevin Feige ¿Podrá sumarse finalmente a este universo?