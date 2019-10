Marvel revela la confesión completa de Mysterio

La última película de Spider-Man tuvo una de las mejores escenas post créditos del MCU, pero no vimos el discurso completo de Mysterio, hasta ahora…

Marvel y Sony, que parecen haber reconstruido su relación, lanzaron un nuevo canal de YouTube dedicado específicamente a Jonah J. Jameson y su conspiración. Su nombre es The Daily Bugle, y allí se encuentra el vídeo exclusivo del personaje de Jake Gyllenhaal.

Si bien Mysterio murió en Far From Home, parece que su influencia se seguirá sintiendo en las próximas películas de Marvel. Incluso hay teorías muy lógicas que indican que él no murió realmente, por lo que tendremos que esperar para saber cuál es la verdad.

Aquí está la confesión: