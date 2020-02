Marvel revela la sinopsis oficial – The Falcon and The Winter Soldier

Entre los tantos avances que vimos durante los comerciales del Superbowl LIV estuvo el de Falcon and the Winter Soldier, pero ahí no se terminaron las novedades.

Marvel Studios también ha publicado la sinopsis oficial de la serie, que nos explica en qué tiempo se sitúan los eventos y nos anticipa un poco de qué se tratará: “Después de los eventos de Avengers: Endgame, Sam Wilson y Bucky Barnes se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia en The Falcon y The Winter Soldier de Marvel Studios“.

Parece una descripción muy general que no nos dice nada, pero la sinopsis nos confirma que veremos a Sam y Bucky cumpliendo misiones alrededor del mundo y planta la semilla de un posible conflicto entre los dos cuando habla de “paciencia”. Un problema que puede ser causado por el escudo del Capitán América, que estuvo bastante tiempo en el avance.

La nueva serie está dirigida por Kari Skogland y se estrenará en Disney+ este otoño. Les dejamos el teaser que lanzó ayer Disney: