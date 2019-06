Marvel Studios confirma panel en San Diego Comic-Con

Lo único que está más o menos claro es que seguramente veremos algo de Black Widow, Shank-Chi y The Eternals (¿se robará Keanu Reeves el show de nuevo?), así como las ya confirmadas series Disney+ de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y por supuesto, Loki.

En contraste, es triste recordar que Warner Bros. no tendrá presencia en absoluto. No Superman. No Batman. No Justice League 2. ¡Y sólo falta que Jason Momoa “salte” con sus garras de adamantium al MCU!