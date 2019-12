Marvel y Disney+ ya trabajan en una segunda temporada – What if…?

¡Buenas noticias para los fans de Marvel!

Mientras se cocinan WandaVision, Loki y The Falcon and The Winter Soldier, todo va viento en popa para la serie animada What if…? pues recientemente el presidente de Marvel, Kevin Feige, develó que habrá una segunda temporada y ya trabajan en ella.

“Tenemos diez (episodios) para la primera temporada, y ya estamos trabajando en los próximos diez para la segunda temporada”, explicó la cabeza de la compañía a BuzzFeed Brazil.

Feige además comentó que estaba feliz con la serie y que hasta el momento ya había visto la mayoría de los episodios.

What if…? es una serie basada en los cómics del mismo nombre que visualiza escenarios alternativos para los personajes más emblemáticos de Marvel y contará con las voces de los actores originales del MCU.

La serie debutará en verano de 2021.