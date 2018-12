Alex Karev es sin dudas uno de los personajes más queridos de Grey’s Anatomy; junto a Meredith Grey, Miranda Bailey y Richard Webber están desde el primer momento. Hace algún tiempo recordamos 9 situaciones que hicieron que amemos a Alex Karev (puedes leerlas aquí), y como sabemos que desde hace varias temporadas fuimos conociéndolo aún más y así queriéndolo muchísimo es que les traemos una segunda parte con más momentos que hicieron que lo amáramos con todo nuestro corazón.

1 . Luego de que Cristina se fuera, Alex se convirtió en la persona de Meredith. ¡Ese rol lo hizo y hace muy bien! No vamos a olvidar el abrazo que le da a Mer el día que ella dudaba de haber sido la responsable de asesinar a un niño (S11E17).

2 . Luego que Meredith fuera atacada por un paciente, Alex no se movió de su lado (S12E09): la acompañó durante toda la rehabilitación. Es un gran amigo.

3 . Cuando Meredith, luego de estar con otro hombre que no es Derek, entra en crisis (S12E16), Alex es el único que logra calmarla: no sólo la contiene, sino que la apoya y entiende que ella no estaba lista.

4 . Amamos ese momento en el que a pesar que el juicio por golpear a De Luca está complicado, él habla con Meredith sobre estar con la familia y comer waffles (S13E06). ¡Amamos la conexión de Alex y Mer!

5 . Ay, ese momento donde descubre que su madre, que padece esquizofrenia, está bien y ha recuperado su trabajo… Si bien se enojó, es hermoso ver cómo finalmente puede conectar con ella mostrando toda su ternura (S14E22).

6 . ¡Seguimos sin creerlo! Alex es el jefe de cirugía y es increíble ya que es algo que NUNCA se nos hubiese ocurrido. Lo mejor es ver la reacción de todos (S15E02), y sabemos que será un gran jefe.