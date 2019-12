¿Más personajes de la saga Skywalker en la temporada 2? – The Mandalorian

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V

Pues bien, además de la incesante esperanza de ver a Boba Fett fuera del Sarlaac en la temporada 2 de The Mandalorian, ahora podemos mantener viva nuestra afición por las 9 películas existentes, gracias a información de Deadline.

Se dice que los fans de Star Wars podrán ver “muchos personajes establecidos” de la saga Skywalker en la temporada 2 de The Mandalorian. Nos queda claro que los gamorreanos serán parte de esto, pero considerando que los hechos de eta serie ocurren 5 años después de Return of the Jedi, con los gemelos Skywalker, Chewie, Lando, Han, C3PO y R2D2 “circulando” todavía… ¡seguro habrá muchas sorpresas por venir!

¿O acaso el tema se limitará a criaturas y droides (por aquello de la edad de los actores y la tristísima ausencia de Carrie Fisher en nuestra galaxia? ¡Lo sabremos con certeza en otoño de 2020!