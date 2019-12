Matrix 4 y The Flash ya tienen fechas de estreno

Warner Bros. ha puesto fecha de estreno a dos grandes proyectos que aún están en desarrollo: la película en solitario de The Flash con Ezra Miller y la cuarta parte de Matrix, confirmando así que ambas siguen en pie.

La película del Corredor Escarlata que se viene preparando desde el lanzamiento de Justice League en 2017 llegará a las pantallas del cine el 1 de julio de 2022. La cinta será dirigida por Andrés Muschietti (IT) y será Ezra Miller quien retome este papel. Las grabaciones comenzarán cuando el actor termine de filmar Fantastic Beasts and Where to Find Them 3.