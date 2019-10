Luego de las llegadas de Zoe Kravitz y Paul Dano, el director confirmó la incorporación del Comisionado a la película.

Reeves reveló en Twitter que Gordon será interpretado por Jeffrey Wright. Así, el personaje se suma a Catwoman, The Riddler y, por supuesto, Batinson.

El actor es reconocido por participar de Westworld, pero también formó parte de BoJack Horseman, She’s Gotta Have It y Hold the Dark. Además, también será partícipe de What If…?, la serie de Marvel en Disney+.