¡Matt Smith ya no es parte del elenco!

Hace algunos días se rumoraba sobre el posible personaje que tendría el actor Matt Smith (Doctor Who) en Star Wars: The Rise of Skywalker.

No obstante, algo peculiar sucedió hace algunas horas, y los warsies lo notaron de inmediato: el nombre de Smith, que aparecía en uno de los sitios oficiales de Disney/Lucasfilm promocionando la película, ha desaparecido misteriosamente.

Llama la atención por dos detalles: 1) que el nombre sí estaba enlistado antes y 2) la negación de Smith hace algunos meses, cuando se le preguntó de forma directa sobre su participación en la secuela dirigida por JJ Abrams.

Esto no sería anormal –considerando que a veces hay personajes que no quedan en el corte final de una película, como sucedió con Katherine Langford en Avengers: Endgame, por ejemplo– de no ser por aquél rumor que aseguraba que Smith tendría el papel del mismísimo Emperador Palpatine, reencarnado en un cuerpo más joven.

¿Qué habrá sucedido entonces? ¿Prefirieron JJ y su equipo tratar de ocultar a Smith para despistar, o tras esa supuesta filtración decidieron cambiar la historia?

Lo sabremos con precisión el 20 de diciembre de 2019, cuando Episodio IX llegue a salas de cine.