Mattel lanza las muñecas Barbie de Mulder y Scully por el 25° aniversario – The X-Files

La serie icono de nuestra cultura pop acaba de obtener sus propia versión de muñecas Barbie. En septiembre, The X-Files cumple 25 años desde su primera emisión en 1993 y Mattel decidió conmemorar a la ficción de Fox con unos fabulosos muñecos de los agentes Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson).

Así describe la tienda virtual de Fox al producto: “Un fenómeno mundial, The X-Files ha hipnotizado al público desde su debut hace casi 25 años. Celebra el 25 aniversario de este fenómeno de la cultura popular con la colección Barbie X-Files, que incluye al muñeco Barbie Mulder y la muñeca Barbie Scully. El equipo vuelve a estar juntos en un nuevo caso. ¡La verdad está ahí afuera!”

A partir del 10 de septiembre, los fanáticos podrán participar del concurso “Truth Is Out There Trivia Contest” de FoxShop con el fin de poner a prueba sus conocimientos y adquirir el pack de premios que incluye a los juguetes inspirados en el mítico dúo del FBI.

La cadena también ha presentado otros artículos del merchandising en torno al 25° aniversario de la ficción, como el nuevo cómic de IDW, titulado The X-Files: Case Files y el libro infantil The X-Files: Earth Children Are Weird de Quirk Books.

¡Mira como lucen los agentes!