Matthew Gubler despidió a la serie tras 15 años en la Ciudad de México y esto fue todo lo que nos comentó al respecto – Criminal Minds

Sabes aún no puede creer que termine esto después de 15 años, el show se hizo una parte de mi vida, y lo será por un tiempo más. Me hace sentir que no se ha donde iré, estoy dejando una parte de mi en esta gran producción, en este maravilloso elenco con el que trabajé y solo espero poder seguir en contacto con esta parte que se esta cerrando.

— Matthew Gray Gubler