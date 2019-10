Maxim Baldry de ‘Years and Years’ se suma al reparto – The Lord of the Rings

¡La Tierra Media le da la bienvenida a un nuevo actor!

De acuerdo a Collider, el actor inglés Maxim Baldry, quien es mejor conocido por haber interpretado a Viktor Goraya en la serie Years and Years, se ha sumado al reparto de la serie de The Lord Of The Rings.

Baldry es el tercer actor fichado para la fantástica serie de Amazon. Previamente se unieron al reparto Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock) y Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch). Los detalles de los personajes que interpretarán así como la trama de la ficción se mantienen en secreto.

Por ahora sabemos que la serie se ubicará antes de los eventos del libro The Fellowship of the Ring de J.R.R. Tolkien, en la Segunda Edad de la Tierra Media, y concentrará su acción en Númenor.

Previamente Amazon confirmó que las grabaciones se llevarán a cabo en Nueva Zelanda.