Maxim Baldry se suma oficialmente a la serie de Amazon – The Lord of the Rings

Finalmente Amazon Prime Video ha confirmado que el actor Maxim Baldry (Years and Years) será uno de los protagonistas de la serie de The Lord Of The Rings.

El fichaje del actor se había filtrado meses atrás, pero en ese momento su contrato aún no se había cerrado. Razón por la que no fue incluido como parte del elenco en el anuncio oficial.

De acuerdo con Deadline, Baldry tendrá un rol principal, pero se desconocen más detalles al respecto.

Baldry se suma al elenco conformado por Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.

La serie, que ya fue renovada por una segunda temporada, se ubicará antes de los eventos ocurridos en la novela “The Fellowship of the Ring” de J.R.R. Tolkien, en la Segunda Edad de la Tierra Media, y concentrará su acción en Númenor.