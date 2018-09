Mayim Bialik se despide de la serie con un emotivo video – The Big Bang Theory

El elenco de la popular comedia de CBS aún no puede salir de su asombro y tristeza tras el repentino anunció del final. El retiro del protagonista Jim Parsons fue motivo suficiente para que el creador de The Big Bang Theory decidiera finalizar la serie en su duodécima temporada, a estrenarse el 24 de septiembre de este año.

Mientras continúan las grabaciones de la temporada final, Mayim Bialik se tomo un momento para compartir con los fans sus sentimientos a través de un video publicado en su cuenta oficial de YouTube.

“Se siente realmente extraño. Generalmente, cuando las cosas terminan, terminan de inmediato”, dijo la actriz que interpreta a Amy Farrah Fowler desde la cuarta temporada de la sitcom.“No es como: ‘Esto terminará en 23 episodios’. Significa que tenemos una temporada completa. Tenemos hasta finales de abril para explorar lo que nuestros escritores nos van a dar y mi primer pensamiento es: ‘¿Esto significa que sucederán algunas cosas locas en la temporada 12? No lo sé.”

Mayim, quien también es doctora en neurociencia, expresó su deseo de seguir progresando como actriz.

“Tengo otros proyectos que me interesan producir. Me gustaría volver a actuar, sí”, admitió Bialik. “Eso es algo en lo que ahora estoy trabajando activamente para resolver después de abril. Y estaría mintiendo si dijera que no estoy interesada en las películas. Me encantaría estar en una película. Me encantaría que sucediera eso”.

A continuación, puedes darle un vistazo al video.