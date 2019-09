Mayim Bialik y Jim Parsons hacen equipo para el remake de ‘Miranda’

¡Tenemos buenas noticias para los fans de The Big Bang Theory!

Los exalumnos de esta sitcom, que recién finalizó este año, Mayim Bialik y Jim Parsons, se volverán a unir para una nueva comedia en FOX.

De acuerdo a Variety, Bialik y Parsons producirán Carla, un remake de la serie de BBC, Miranda, que fue creada y protagonizada Miranda Hart.

Bialik además dará vida a la titular del programa, Carla, una mujer que lucha todos los días contra la sociedad y su madre para demostrar que no se puede tener todo lo que se quiere y aún así ser feliz. Por ese motivo, ha gastado el dinero que sus padres ahorraron para su boda para abrir un café de gatos en Louisville, Kentucky.

Por el momento no se sabe si Parsons tendrá un papel dentro del programa. Darlene Hunt (The Big C) servirá como guionista y productora ejecutiva. Carla verá la luz en 2020.