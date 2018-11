McKenna Grace interpretará a la pequeña Sabrina en el especial de Navidad – Chilling Adventures of Sabrina

¡Muy buenas noticias para todos los fans de la bruja Sabrina!

Netflix ha anunciado a tres nuevos actores que se unirán al elenco: McKenna Grace como estrella invitada en el especial de Navidad y Alexis Denisof y Jedidiah Goodacre como personajes recurrentes en la segunda temporada.

Grace (The Haunting of Hill House) interpretará a la pequeña Sabrina Spellman en el episodio titulado “Un cuento invernal” que debutará el 14 de diciembre en la plataforma. De acuerdo a la sinopsis oficial, mientras la Iglesia de la Noche celebra el solsticio, la joven bruja le pedirá algo especial a Santa.

Denisof (Much Ado About Nothing) interpretará a Adam Masters, el novio de Mary Wardwell. Masters regresa a Greendale después de un período en el extranjero trabajando con Médicos Sin Fronteras, sin saber que su pareja ha sido tomada por Madame Satán.

Goodacre (The Originals) será Dorian Gray, el dueño de Dorian’s Grey Room, un exclusivo club nocturno. Este enigmático caballero de una edad indeterminada es muy bueno para guardar secretos, especialmente los suyos, un retrato maldito que esconde de las miradas indiscretas.

¿Emocionados?