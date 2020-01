Meet The Legends – Legends of Tomorrow

Luego de cerrar Crisis de manera PERFECTA, Legends Of Tomorrrow regresó con un episodio muy divertido que volvió a romper con lo que la serie nos da día a día y logró marcar el rumbo. Antes de meterme en la historia, hablemos un poquito del recurso porque siento que sino se meterá en el medio de todas mis palabras. Arrow hace muy poquito uso un documental y jugó de manera perfecta con el formato. Creó uno de los mejores y más novedosos episodios del Arrowverse, dejando la vara muy alta para una repetición. ¿Estuvo a la altura? Me parece que no. Si bien las Leyendas son divertidas y el capítulo que acabamos de ver fue una serie de chistes excelentes uno atrás del otro, no creo que el documental haya estado a la altura. Nosotros estamos acostumbrados a ver parodias, entonces, hubiese estado bueno que copien eso de última y nos den algo más The Office. Pero no, quisieron hacer a la “crew” del documental parte del show y a veces fue demasiado. ¿No les hubiese gustado que sea más invisible? En The Office, tardaron muchos años en darle la posibilidad de ser parte a las cámaras y el que no haya ningún tipo de explicación estaba bueno. A nadie le importa quién está detrás de las cámaras, todos queremos ver a las Leyendas siendo Leyendas, aceptando que eso estaba y listo, siguiendo adelante. Quizás si esto sucedía hubiese sido complicado hacer que Sara explote, pero si son inteligentes, lo logran. Podría haber sido ese el punto en el que se hable del todo lo que nos explicaron los primeros diez minutos de episodio. La bajada de línea en guión no sirve, es mucho mejor mostrar que contar con palabras y el comienzo del episodio fue eso.

Entonces, el tema de la temporada será el regreso de las almas malvadas a la Tierra así que tendremos mucha gente que fue al infierno regresando por una segunda oportunidad. Podría ser muy divertido lo que se genere acá porque si bien habrá muchos que quieran volver a seguir con sus planes, podría ser divertido ver a un Hitler arrepentido o algo así. También vimos que la procesión de cuerpos es posible, así que quizás un alma escapa del infierno y cae en la persona equivoca o hasta en el tiempo histórico equivocado, haciendo que se juegue con la posibilidad de jugar con el pasado o el futuro. Así que si llega a ser bien pensado, las Leyendas podrán divertirse mucho este año, dando buenos mensajes y ganando tiempo para descubrir cómo derrotar a Astra ya que ella es la responsable de todo esto. Probablemente sea John el que tenga que lidiar más con esto, pero por ahora no lo tuvimos muy presente y se fue sin dar muchas explicaciones, así que esperemos que en el segundo episodio nos de un poco más. Otro tema que será muy importante esta temporada será Zari. Tala comentó hace mucho que seguirá en la serie y algo que no estoy dispuesto a hacer es perder a Zari para siempre. Luego de dos años de serie, ella es uno de los personajes que más creció. Entró con un tono muy “Charlie” pero gracias a una gran construcción de personaje, empezó a crecer y crecer, transformándose en probablemente el mejor personaje del show. Sí, todos amamos a cada uno de ellos, pero Zari tuvo los dos mejores episodios de las últimas dos temporadas y el mayor tratamiento a la hora de desarrollo, así que sí, fue la mejor. Dicho esto, siento que es imposible perderla por un chico nuevo y si bien no estuvo mal, no es Zari. Entonces, Nate recordó algunas cosas, no entiende nada, pero sabe que debe buscarla. Muy dentro suyo está vacío y a pesar de haber vuelto a la vida, sigue dormido. Necesitamos a Zari de regreso y estoy seguro que volverá. ¿Pero cómo? ¿Se puede recuperar a ella sin matar al nuevo? ¿Lo harían? No creo, van a estar los dos juntos o sólo uno.

Al parecer el Boureau fue destruido y hoy, los únicos con “permiso” para viajar en el tiempo son las Leyendas. Esto está bueno porque hará que Ava forme parte del team de manera oficial y puede darle una dinámica muy interesante. Las dos son grandes líderes, así que habrá muchos momentos en los que choquen y quizás esto genere alguna discusión como la de esta semana. La falta de comunicación que ella tienen siempre fue el “núcleo” de su relación. Como ninguna disfruta hablar de sentimientos, la lógica era pasar por arriba lo que había sucedido en Crisis y seguir adelante. Pero esta vez no fue así, las Leyendas son la familia de Sara y como parte de una, todos deberían poder hablar libremente de lo que sienten o por lo menos preguntar. Pero no pasó y creo que fue una manera de hacer que Ava choque con lo que es este nuevo mundo en el que todos disfrutan de abrazarse. Al final del día, ella entendió y logró decirle a Sara lo que sentía y así las dos volvieron al estado de perfección como pareja. Vamos a ver cómo se suma al ritmo, pero tuvo un tropezón que la hizo caer y se levantó muy rápido. Bien por Ava. Del resto de los personajes podemos decir algunas pequeñas cositas como que divertido que el mundo se siga acordando de que Ray casi destruye el mundo y aunque saben que no fue él, todavía le escapan. Pero quizás, el último punto que nos quede por repasar es que Mick dejó de ser Rebecca. Esto me da un poco de pena porque fue un gran giro del personaje, pero quizás, esta es la manera de los guionistas de la serie de decir que no van a seguir por ese camino y hasta sacaron a Mona del tablero. Ella era la representación de todo el amor que hubo en el aire la temporada anterior y puede ser que a muchos era lo que más no molestaba por momentos. Quizás vieron cuál fue el problema y ahora volveremos a las bases de Legends Of Tomorrow. Habrá que ver, porque si la semana que viene, Mona sigue apareciendo, todo esto que escribí no tiene ningún tipo de sentido. Veremos…