Melissa Joan Hart no ha sido contactada para hacer un cameo en el reboot – Chilling Adventures of Sabrina

Los fans de Teenage Witch queremos ver algún cameo de la Sabrina original en el reboot de Netflix, sin embargo, al parecer esto no sucederá… al menos en la primera temporada.

Melissa Joan Hart develó a Bloody Disgusting que Netflix aún no la ha contactado para hacer un cameo en The Chilling Adventures of Sabrina.

Pero esto no es algo que le moleste, al contrario, a diferencia del elenco original de Charmed, Joan Hart ha alabado el reboot de la serie que protagonizó en los 90’s.

“Me alegra que no solo la estén duplicando”, dijo Joan Hart acerca del nuevo enfoque de su personaje y la serie en este reinicio.