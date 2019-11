¡Melissa Joan Hart vuelve a interpretar a Sabrina! – Sabrina the Teenage Witch

La actriz Melissa Joan Hart ha vuelto a interpretar a Sabrina Spellman, de la serie Sabrina The Teenage Witch, en un sketch para el programa The Late Late Show with James Corden.

El presentador Corden interpreta al primo de Sabrina de Washington D.C., quien la visita para infórmale de su nueva mágica habilidad: ahora tiene el poder de emitir citaciones a quien quiera. Sin embargo, las personas pueden elegir ignorarlas, por lo que ambos se dan cuenta de que, en realidad, su nuevo poder no sirve para nada.

La escena incluso nos muestra a nuestro querido gato parlanchín Salem, quien nos vuelve a enamorar con sus comentarios sarcásticos.

Recientemente Netflix canceló No Good Nick, serie que Hart protagonizaba junto a Sean Astin (Stranger Things). Pero pronto regresará a la televisión con el revival de la serie de Nickelodeon, Clarissa Explains It All.

¡Checa abajo el divertido video!