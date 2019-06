Melissa McCarthy podría dar vida a Úrsula en la versión live-action

Disney sigue firme con llevar la mayor parte de sus clásicos animados a una versión live-action y uno de ellos es The Little Mermaid, conocida en español como La Sirenita, cinta que será dirigida por Rob Marshall (Chicago) y que podría contar con la presencia de Melissa McCarthy como Úrsula, la villana de la historia.

La información ha sido reportada por grandes medios como THR, quienes afirman que la actriz protagonista de Can You Ever Forgive Me? podría dar vida a la icónica villana, no sólo de la película, sino de toda la casa Disney.

En caso de confirmarse su participación sería la primera persona del elenco principal en ser firmada para esta nueva adaptación, debido a que el personaje Ariel no ha sido elegido aún.