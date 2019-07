Memento Mori – The 100

Entonces, Murphy le contó todo a Josephine y ella ahora tiene que empezar a actuar para que nadie sospeche de lo que está pasando realmente. El tema es que si bien pueden engañar a todos por lo menos un ratito, mientras que Bellamy sepa la verdad, no hay manera de hacer que esto continúe en paz. Por eso, John era el encargado de hacer que él no haga nada. Por un lado, me parece muy lindo que Murphy no pierda la esencia del personaje y que haga lo imposible para sobrevivir. Por el otro, me hubiese gustado que al final, sea todo un plan para salvar a su familia. Dentro de su cabeza, él sabe que Clarke está muerta y por eso hace esto. Al final, consigue salvarse él y salvar a los que quedaron. Porque… ¿Qué es lo que haría Clarke? Sabemos que siempre hizo lo necesario para salvar todo, pero si supuestamente, está muerta, la venganza sólo traería sangre y ella le enseñó a Lexa eso.

Aunque nos duela, ellos aprendieron en el laboratorio que las personas que ceden el lugar, mueren y por eso, no habría motivos por los cuáles creer que Clarke está viva. Esto lleva a la pregunta que hice antes y aunque duela, ella tomaría la misma decisión que tomó Bellamy, porque es lo que hizo con Finn y eso lo que seguiría haciendo. Salvar a todos. Es bastante irónico que nosotros ya sepamos todo hace algunos capítulos y que cuando ellos hacen el luto, nosotros sepamos que Clarke está viva, pero eso es lo que hace a The 100 una gran serie y aunque Bellamy quiera paz, Madi no creo que esté muy contenta. Además, hay que tener en cuenta que la pequeña hija de Wanheda está en un momento en el que empezó a ver a su Dark Commander y con el enojo que tiene ahora, puede que ceda control para matarlos a todos antes de que Clarke pueda volver a tomar control de su cuerpo.

Ya que mencioné esto, me llama mucho la atención cómo podría tomar control de cuerpo otra vez. Sabemos que Clarke no es sangre oscura original, así que podría ir para ese lado. Pero sigue siendo bastante raro. No quiero que caigan en algo “mágico” y por ser Clarke ella pueda luchar. Necesito que haya una respuesta científica y confío en que The 100 logrará cumplir con las expectativas. El mayor problema de todo esto es que nuestras científicas ahora se están yendo a las naves para decirles a los Primes como crear sangre oscura para que puedan vivir tranquilos todos y para salvar a Kane, así que no sé quiénes serán los que logren traerla de regreso. Quizás, como Raven no está muy feliz con eso que están haciendo, vuelven, pero por ahora, está en el espacio. Igual, antes de cambiar de tema, digamos que Raven tiene razón. Ryker, sigue pasando de cuerpo a cuerpo y si bien los respeta o se indigna, lo viene haciendo sin parar. ¿Por qué? ¿Está tratando de parar todo desde adentro o es sólo un hipócrita?

Por último, algo que también estuvo pasando en el episodio, fue todo lo que tiene que ver con la anomalía temporal y la realidad es que no entiendo nada. Supongo que dentro de algunos episodios entenderemos más al respecto, pero por ahora sólo sabemos que tiene que ver con viajes en el tiempo y demás. Así que haré algunas preguntas que me gustaría que se respondan en los próximos episodios: ¿Qué creó la anomalía? ¿Es algo que está y tenemos que aceptarlo o veremos también las causas y consecuencias de eso? ¿Por qué las está llamando a Octavia y Diyosa? ¿Qué podría querer de ellas? ¿Quiere advertirles sobre el futuro? Si es así, ¿por qué lo haría? ¿Cómo se puede curar a Octavia? ¿Habrá que llevarla a otro lugar en el que la anomalía viaje al pasado? Hay muchas cosas que no entendemos de todo esto y supuestamente, Gabriel sí lo hace, así que esperemos que lleguemos a él y nos de respuestas.