Contada como una historia de terror, en cada uno de los capítulos veíamos a gente luchar por su vida, contra la cerrazón, la ignorancia y la prepotencia de las autoridades sumadas a la inevitable emisión radioactiva del núcleo expuesto. Este final de temporada no se podía quedar atrás de los otros excelentes capítulos que nos han entregado. A través del desarrollo de un juicio, con los monólogos de cada uno de nuestros protagonistas vamos reconstruyendo los momentos previos a la explosión. Y a través de este elemento narrativo vamos cerrando todos los interrogantes que teníamos desde el principio. ¿Quién fue el culpable? ¿Cómo fue castigado? Las respuestas no fueron tan satisfactorias como esperábamos. Pero no debemos olvidar que es una historia real.

¿Que nos deja Chernobyl? Sacando que es una producción impoluta en todos los aspectos técnicos (que no es poco), el hit de HBO nos enseña que los verdaderos científicos son ingenuos, están tan centrados en saber la verdad que no se dan cuenta que existe poca gente que realmente quiere saberla, pero lo cierto siempre está ahí, lo veamos o no, elijamos verlo o no. A la verdad le da igual lo que queramos, le da igual nuestro gobierno, nuestra ideología o nuestra religión. Esperará eternamente.

Un verdadero regalo de parte de Chernobyl.