Meryl Streep será galardonada en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Meryl Streep es indudablemente una de los actores más talentosos y versátiles de su generación. Su tremenda contribución al cine, televisión y al escenario por 5 décadas; desde sus primeros roles en The Deer Hunter, Kramer vs. Kramer y Sophie’s Choice hasta sus últimos donde se incluye a The Devil Wears Prada, The Iron Lady y The Post; ella ha retratado personajes tan atractivos y atemporales.

La Gala Tributo se dará el próximo lunes 9 de septiembre donde se reconocerá no sólo a la actriz que participó en la ya finalizada segunda temporada de Big Little Lies, también a Jeff Skoll y David Linde, por su trabajo como productores de cintas como An Inconvenient Truth, Contagion, The Help, Lincoln, The Best Exotic Marigold Hotel, The Square, Citizenfour y más recientemente ROMA.

Además durante el TIFF se presentará la película The Laundromat de Steven Soderbergh, de la cual Meryl Streep forma parte del reparto que sigue la historia de los Panama Papers.