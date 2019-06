Meryl Streep utilizó dientes falsos para interpretar a Mary Louise Wright – Big Little Lies

Además, según Cosmopolitan, Meryl ni siquiera le dijo a nadie que se las estaba haciendo. En una entrevista con Kathryn Newton, ella comentó: “Me quedé impresionada por su dedicación como actriz. Ella hizo los dientes para el papel y ni siquiera le preguntó a nadie. Ella simplemente lo hizo”.

Esta no es la primera vez que Meryl luce dientes falsos, también hizo lo mismo en The Iron Lady. Y, según Page Six, Chris Lyons es conocido como el hada de los dientes de Hollywood y ha moldeado dientes para todos, desde Madonna hasta Leonardo DiCaprio. “Debido a que he trabajado con ella tantas veces, ella solo puede llamarme y ordenarlos. Puedo preparar las prótesis y enviarlas y sé que van a encajar. Ella sabe que le van a servir y no hay absolutamente ningún problema”.