Mes de estreno de las primeras series de Marvel TV

Después de haberse dado a conocer el futuro de Star Wars en televisión y revelar el mes de estreno de la segunda temporada de The Mandalorian, el CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger, también reveló los meses de estreno de las primeras series que estarán ligadas al Marvel Cinematic Universe.

La patada inicial la dará The Falcon and the Winter Soldier con Anthony Mackie y Sebastian Stan, la cual estrenará en AGOSTO a través de Disney+. Dejando un espacio hasta DICIEMBRE, mes en el que llegará a la plataforma la serie de WandaVision con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, la cual promete ser clave en la nueva Fase del MCU.

Como ya sabemos, el estreno de los nuevos episodios serán de forma semanal y estas dos series serán fundamentales para entender por completo la nueva etapa de Marvel en el cine.

Hasta ahora se desconoce si la serie de Loki con Tom Hiddleston estrenará en algún punto de este año, o estará programada para el principio del 2021. La duda queda ya que recordemos qué el domingo pasado Disney+ mostró el primer vistazo de las 3 series.