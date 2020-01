Mes de estreno e imágenes de la nueva serie de Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

Veinte años después de haber protagonizado la serie The Beat, el actor Mark Ruffalo vuelve a la televisión para protagonizar I Know This Much Is True , la nueva serie limitada de HBO , basada en el best seller de Wally Lamb , y la cual presenta sus primeras imágenes previo a su estreno el mes de ABRIL .

El resto del elenco está formado por Melissa Leo (The Fighter, Conviction) quien interpreta a Ma, madre de Dominick y Thomas; Rosie O’Donnell (The Flintstones) como Lisa Sheffer, una trabajadora social; Archie Panjabi (The Good Wife) como la Dra. Patel, nueva psicóloga de Thomas; sólo por mencionar a algunos.

I Know This Much Is True es una serie limitada de 6 episodios del escritor y director Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines). Además él funge como productor ejecutivo junto a Mark Ruffalo.

Mira el resto de las imágenes a continuación: