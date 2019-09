¡Mes de estreno y primer vistazo de la segunda temporada! – The End of The F***ing World

Casi nos olvidábamos de la existencia de esta serie coming of age que debutó originalmente por Channel 4 por allá de 2017. Pero hoy Netflix ha develado que la segunda temporada de The End of The F***ing World debutará este noviembre.

Además, la plataforma streaming nos dio el primer vistazo a Jessica Barden como Alyssa y Naomi Ackie (Star Wars IX, Lady Macbeth), la nueva adicción del elenco, como Bonnie, una extraña con un pasado problemático y una conexión misteriosa con nuestra protagonista.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la segunda temporada tomará lugar dos años después de los eventos del final de la primera temporada. Alyssa todavía estará lidiando con las consecuencias de lo que sucedió en la playa con su compañero de crimen, James, interpretado por Alex Lawther (spoiler: recibió un disparo y no sabemos si está vivo o muerto).

Charlie Covell regresa como escritor de la nueva entrega, que está basada en los personajes de la galardonada serie de cómics homónima de Charles Forsman.

