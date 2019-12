Métete de lleno en la vida de la familia real británica viendo estos documentales – The Crown

En la tercera temporada de The Crown fuimos testigos de cómo se rodó dentro del palacio de Buckingham un documental que mostraba la vida doméstica de la familia real, mostrando al público cómo era su rutina diaria. Este documental que se tituló La Familia Real se emitió en 1969 por la BBC y fue un éxito de audiencia. Hay que decir la verdad: a la reina mucho no le gustó. El documental se volvió a emitir en 1972 pero luego desapareció por completo, siendo considerado por muchos desde entonces como el documental prohibido. Esta anécdota nos disparó la idea de este artículo: estos son los documentales donde se puede disfrutar y conocer más sobre la Familia Real Británica (y que no son tan enigmáticos :))

1 . A Queen Is Crowned (1953)

Algo de esto vimos en la primera temporada de la serie. Este documental de 1953 fue escrito por Christopher Fry y narrado por Laurence Olivier. Aquí se documenta lo que fue la coronación de la Reina Isabel II en el mismo año de 1953 y fue una de las más populares en la taquilla británica de ese año. El documental fue nominado para el Premio de la Academia a la Mejor Película Documental, además que fue el primer documental del entonces Premio Globo de Oro a la Mejor Película Documental.

2 . Queen of the World (2018)

Esta miniserie documental tiene un total de 2 episodios. Fue dirigida por Matt Hill, producido por Oxford Films y distribuida por HBO. Contó con un acceso privilegiado a la Familia Real, así que veremos la aparición del Príncipe Carlos, de Camila, Duquesa de Cornualles, la Princesa Anna, el Príncipe Guillermo y su esposa Catalina, Duquesa de Cambridge, el Príncipe Harry y Meghan, Duquesa de Sussex, y Sofía, Condesa de Wessex y su esposo el Príncipe Eduardo. Muy pero muy familiar, ¿no?

3 . Diana In Her Own Words (2017)

Este documental aún se encuentra disponible en Netflix. Fue emitido originalmente en 2017 por Channel 4 y producido por Kaboom Film and Television. Causó mucha controversia antes de su estreno ya que se mete de lleno en aspectos de la vida personal de Diana, como el matrimonio con el Príncipe Carlos. Además cuenta con grabaciones caseras. Una gran producción para conocer más sobre Lady Di.

4 . Elizabeth at 90: A Family Tribute (2016)

Este documental producido por la BBC se realizó en conmemoración del cumpleaños número 90 de la Reina. Está dirigido por John Bridcut y la narración fue realizada por el mismísimo Príncipe de Gales, Carlos. El producto cuenta con imágenes personales de la realeza que nunca habían sido mostradas públicamente ya que pertenecen al archivo privado de películas caseras de la Reina. Además, la presencia de varios miembros de la Familia Real comentando la intimidad lo hacen imperdible.

5 . The Royal House of Windsor (2017)

Disponible en Netflix, esta serie documental de 13 episodios no solo profundiza sobre la Reina Isabel II, sino en cómo toda la Familia Real Británica ha sobrevivido estos últimos 100 años, tan cargados de lucha por el poder, de lucha política y de escándalos con la prensa. Polémico pero integrador.