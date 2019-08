MICGénero2019: Fanni Metelius pensaba que todas las historias ya estaban contadas

Como lo mencionamos en nuestra crítica de Hjärtat (The Heart, 2019), el debut como directora de Fanni Metelius brilla gracias a la también protagonista del filme y al tratamiento tan humano que le da a una relación entre dos jóvenes que todavía se encuentran en proceso de crecimiento. Gracias a MICGénero 2019, Spoiler Time tuvo la oportunidad de platicar con Metelius sobre varios temas que van desde su experiencia en la silla del director hasta su participación en Force Majeure (2014), de Ruben Östlund. A continuación, todo lo que ella nos dijo:

Spoiler Time: ¿Qué has aprendido acerca de la industria cinematográfica tras viajar a tantos países con tu ópera prima? Fanni Metelius: Suena como un cliché, pero al empezar este proyecto nunca imaginé que alguien fuera a entenderlo o que alguien encontrara interesante el tema que trataba. No sabía cuál iba a ser la reacción de la gente a esta pareja y sus problemas, pero cuando viajo muchas personas se ven a sí mismas en los personajes y eso me hace sentir que todos estamos conectados. Ha sido una gran experiencia y me llama la atención que la reacción y los comentarios de la audiencia varían dependiendo del país. Las inquietudes de las personas definitivamente son distintas. ST: Leí en una entrevista que mientras estudiabas cine, cambiaste tu perspectiva del cine: pasaste de querer hacer películas para que la gente las viera a contar historias que creías hacían falta en la pantalla grande. ¿Qué te llevó a decidir esto? FM: ¡No recuerdo haber dicho eso! [Risas] ¡Aún quiero que las personas vean y disfruten mis películas! Pero creo que a lo que me refería es a la libertad que no tienen los proyectos “grandes” y que poseen las películas independientes para tratar cualquier tema. No quiero repetir lo mismo que vemos en todas partes y eso tiene que ver más con mi objetivo como artista de hacer un viaje con todos mis proyectos y buscar el lenguaje, las imágenes y la historia que me permitan transmitir ciertos sentimientos y emociones. Necesito que lo que hago se sienta como un viaje para mí, como algo totalmente nuevo. ST: Dentro del marco de MICGénero 2019 tuviste la oportunidad de dar una master class sobre cómo escribir personajes femeninos y/o que forman parte de una minoría. ¿Cuál dirías tú que es la principal regla que un guionista debe seguir a la hora de escribir un personaje así? FM: Lo más importante es la investigación. En primer lugar, investigar y después… escribirlo con amor. Sí, mucha investigación y mucho amor. Necesitas hablar y conocer a gente que sea similar al personaje que estás escribiendo para entender su perspectiva. Y necesitas hacerlo con amor, ponerte en sus zapatos y tratar de entenderlo. Necesitas escribir a los personajes pensando en lo mucho que podrían divertirse los actores al interpretarlos. Esto es muy importante: creo que si el actor se divierte al interpretar el personaje que escribiste, usualmente se trata de un guion que está escrito correctamente. Si cae en estereotipos, definitivamente no será placentero interpretarlo y mucho menos verlo en pantalla.

ST: Leí que tu ópera prima está inspirada en poemas que escribiste. ¿Podrías contarme acerca del proceso creativo que te llevó a The Heart? FM: Empecé escribiendo poemas. Tenía un profesor en la escuela de cine al que consideraba como un mentor; en ese momento de mi vida no quería hacer cine porque pensaba que todas las historias ya estaban contadas, pero un día este maestro me encontró llorando junto a una fotocopiadora y me dijo: “Escribe acerca de esto. Lo que sea que te está haciendo llorar es interesante y quiero saber más sobre ello“. Estaba muy ocupada en esa época y entonces empecé a escribir poemas en mi celular. Eran poemas muy pequeños sobre lo que significaba para mí una relación; frases que me ayudaban a describir por qué dolía, diálogos, incluso sentimientos relacionados con el tema. Eventualmente llegué a tener muchas notas, las junté y al final hice algo similar a una novela. En ese momento no tenía claro que quería hacer una película, pero sabía que deseaba contar esa historia, entonces la escribí en forma de novela y se la enseñé a este profesor –que también es productor de cine– y él me sugirió que hiciera un filme sobre todo lo que había escrito. ST: Tú eres la protagonista, la directora, la editora y la guionista del proyecto. ¿Cuál de todos estos roles fue el más difícil para ti? FM: Lo más complicado fue ser una buena líder para todo el equipo, sobre todo cuando también estaba actuando. Eso fue lo más difícil, sin duda. Elegí enfocarme en la parte actoral, entonces fue complicado ser vulnerable al mismo tiempo que me desempeñaba como la cabeza del proyecto. Pero mi equipo fue increíble, ellos me apoyaron muchísimo en todo momento.

ST: Uno de los aspectos que más me gustó del proyecto es la normalidad con la que te aproximas al tema del sexo. No lo haces con morbo y por el contrario, se siente como una aproximación muy humana y sincera, incluso en las conversaciones que mantienen los personajes sobre el tema. ¿Cómo lograste esto? FM: Para mí, el sexo siempre ha sido algo muy natural. Soy de Suecia y allá es así. El sexo –y en general, ver a un cuerpo humano desnudo– son temas bastante normales en nuestra cultura. Quizá ahora no tanto, pero era así cuando yo estaba creciendo. Actualmente la sociedad se ha vuelto un poco conservadora respecto a estos temas, como ha sucedido en todo el mundo; definitivamente hay representaciones que hoy no serían aceptadas como lo eran antes, pero en fin… Yo lo veo como algo muy normal y pienso que la mayoría de la gente tiene sexo y realmente no es tan interesante como nos lo han hecho creer. Entonces quise representarlo de una manera muy natural en la película. ST: Hablando un poco sobre el empoderamiento femenino que ocurre actualmente en la industria del cine, ¿cuál ha sido la reacción en Suecia a los movimientos de Hollywood como el #MeToo y el Time’s Up? FM: Hay un movimiento feminista muy fuerte en Suecia desde la década de los 60. El #MeToo fue algo muy grande allá y también cambiamos las leyes después de eso. Ahora las leyes también son diferentes en mi país. Eso es bueno. Pero incluso cuando el tema ha sido algo muy fuerte en muchos ámbitos de Europa, las mujeres que están en posiciones de poder siguen recibiendo muchos ataques y muchas agresiones. Vamos por buen camino, pero aún hay mucho trabajo por hacer. ST: Trabajaste con Ruben Östlund en Force Majeure (2014), ¿cómo recuerdas esa experiencia? FM: Actualmente somos muy buenos amigos. Fue una gran oportunidad para mí en ese momento. Sin ese papel, no hubiera interpretado a la protagonista de esta película, ya que cuando se estrenó Force Majeure tuve una retroalimentación muy buena de mi trabajo y eso me hizo sentir segura al tomar la decisión de actuar en mi propia película. Aprendí mucho viéndolo trabajar, él es un perfeccionista y me inspira mucho todo lo que hace.

Puedes leer toda nuestra cobertura de MICGénero 2019 en los siguientes enlaces: Crítica de The Heart

Crítica de Las hijas del fuego