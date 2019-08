MICGénero2019: Una Fanni Metelius maravillosa

Dentro de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género de este año, se presentó la ópera prima de la actriz Fanni Metelius , Hjärtat (o The Heart , para las audiencias internacionales). La cinta se enfoca en la relación de Mika ( Metelius ) y Tesfay ( Ahmed Berhan ), quienes a pesar de ser completamente opuestos entre sí, sienten una atracción casi inmediata. Mientras Mika es una fotógrafa llena de energía y apetito sexual, Tesfay es un productor musical con pocas ambiciones y una actitud despreocupada ante la vida. En un inicio, sus diferencias alimentarán la curiosidad que Mika y Tesfay sienten por el otro; no obstante, conforme pasa el tiempo, la actitud dominante de Mika termina por alejar a Tesfay , quien a su vez entra en una depresión que causa estragos en la relación.

Como protagonista de esta historia, Fanni Metelius tiene una personalidad magnética que hace de Mika una heroína con la que el público puede sentir empatía casi al instante. La elocuencia con la que Metelius transmite las necesidades de Mika evita que la relación entre los protagonistas caiga en los típicos juegos que vemos en las películas de romance y, por el contrario, le de la oportunidad de visitar (de manera sutil) temas como la depresión y el desgaste emocional que este tipo de enfermedades conlleva para las personas que se encuentran alrededor de quien la padece. Por su parte, la interpretación más restringida de Ahmed Berhan ofrece un agradable contraste a la energía de su coprotagonista y también hace un trabajo bastante decente al representar a Tesfay como el lado pasivo de esta relación.

The Heart quizá no ofrezca revelaciones nuevas sobre lo que significa vivir en pareja, pero la sinceridad con la que Metelius explora el conflicto de su historia eleva el material sobre muchas otras cintas que abordan este tema. Asimismo, el camino que toma la película en su tercer acto es inusual para este tipo de filmes, lo cual vuelve a The Heart todavía más cautivadora al reconocer que incluso teniendo las mejores intenciones y todo el amor del mundo, algunas personas no están destinadas a estar juntas el resto de sus vidas.