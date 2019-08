MICGénero2019: Vimos la polémica película de Albertina Carri

Este es el tipo de filme que sin duda incomodará a más de uno, pero esta es justo la intención que la directora Albertina Carri tiene con el proyecto: el de enfrentar al espectador con sus prejuicios y expectativas de la representación femenina y el sexo entre mujeres en la pantalla grande. Como lo dice (más o menos) una de las protagonistas: “Al hacer porno, yo me convierto en el porno”, una declaración que sugiere una apropiación de la pornografía, género de cine que hasta la fecha le había pertenecido a la mirada masculina y que además de ser despreciado por muchos, convierte regularmente a las mujeres en objeto.

La cámara de Inés Duacastella ayuda a Carri en sus intenciones al aproximarse al sexo a través de las expresiones y las interacciones que los cuerpos tienen entre ellos. Aunque la cinta no tiene reparo alguno en mostrar todo lo que conlleva una relación sexual, Duacastella prefiere poner énfasis en el placer a través de sonrisas, miradas y gestos, así como de los movimientos y los vínculos físicos que las protagonistas generan entre ellas. Lo anterior contrasta totalmente con la visión heteronormada que tenemos del género y del sexo, donde la penetración es el momento más importante de esta actividad.

Las hijas del fuego es el tipo de proyecto que no tendría razón de existir si no fuese dirigido por una mujer, lo cual demuestra la imperiosa necesidad que tiene el cine –y todos sus géneros– de darle una oportunidad a las mujeres de controlar la narrativa. Es evidente que el filme es para un público con una mentalidad muy abierta –y una capacidad crítica importante–, pero aquellos que se atrevan a darle una oportunidad, definitivamente no saldrán de la sala de cine sin una reflexión importante sobre lo mucho que, como sociedad, hemos lastimado al cuerpo femenino.