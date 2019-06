¿Michael B. Jordan en la nueva secuela?

Se dice que Michael B. Jordan ( Black Panther ) podría protagonizar esta nueva historia, además de producirla bajo la dirección de las Wachowski y con un guion de Zak Penn ( The Incredible Hulk ).

¿Recuerdan ese rumor sobre el posible regreso de las Watchowski dirigiendo no un reboot/remake, sino la cuarta película de la saga The Matrix ?

Warner Bros. estaría reclutando de nuevo a Hugh Bateup como director artístico, lo cual son buenas noticias, pues dotaría a la película de todo ese ambiente post-apocalíptico que vimos en el diseño de producción de The Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions.

Lo curioso es que este nuevo rumor no menciona nada sobre Keanu Reeves, aunque tampoco lo descarta. También complementa al informar que no se sabe si será una secuela o reboot, aunque las Wachowski habrían declarado hace tiempo que no tenían interés en esto último.

¿Será cierto todo esto?