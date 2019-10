Michael B. Jordan producirá una nueva serie para AMC

61st Street , el primero de ellos, es una creación de Peter Moffat (The Night Of, Criminal Justice) que gira en torno a Moses Johnson , un prometedor atleta afroamericano de preparatoria que es acusado por la policía de Chicago como miembro de una pandilla responsable de la muerte de un oficial en una redada de drogas que salió mal. Su búsqueda de venganza arruinará su vida.

AMC continúa buscando ampliar su parrilla de contenidos y es así que ha dado luz verde a dos nuevos proyectos: el drama legal 61st Street y la comedia negra Kevin Can F*** Himself.

El segundo proyecto es Kevin Can F*** Himself, una comedia negra de una hora de duración, creada por Valerie Armstrong (Lodge 49) que explorará el mundo del personaje de ama de casa en las comedias de situación que nos presenta la televisión cada año. Ella romperá la cuarta pared para liberarse de esta situación de apoyo que siempre recae en este tipo de personajes.

Craig DiGregorio (Shrill, Kevin (Probably) Saves the World) servirá como productor ejecutivo junto a Rashida Jones y Will McCormack a través de la compañía productora Le Train Train.