Michael Biehn de Terminator se une a la temporada 2 – The Mandalorian

Tras la reciente y emocionante inclusión de Rosario Dawson como Ahsoka Tano, un nuevo anuncio de casting para la temporada 2 de The Mandalorian ha elevado considerablemente nuestras emociones geek.

The Wrap informó que Michael Biehn se une a la segunda temporada en un papel no definido hasta el momento, pero resulta interesante pensar que, además de su inolvidable presencia con personajes clave en The Terminator y Aliens, el actor trabajó con Robert Rodriguez en Planet Terror… ¿será acaso que su personaje debutará en el episodio que dirigirá Rodriguez?

Nos encantaría que Biehn –quien hoy cuenta con 63 años de edad– tuviera un personaje emblemático y recurrente… ¡y que esta vez no muera! ¿Verdad Hicks y Reese?