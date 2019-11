Michael Douglas participará de la secuela de Ant-Man y What if…?

A pesar de ser confirmado por Marvel, el actor no sabía que estaba programado para prestar su voz en la próxima serie animada de Disney+.

En una entrevista con Collider, se le preguntó a Douglas sobre su papel en What If…? y él se vio sorprendió por la noticia: “¿Lo estoy? Todavía no me lo han dicho. Lo averiguaré después de esto, no tengo idea”. Esta no sería la primera vez que a Marvel se le olvida avisarle a sus actores, ya había sucedido algo similar con Gwyneth Paltrow y Spider-Man: Homecoming.

Al mismo tiempo, a Michael se le escapó un pequeño detalle sobre la próxima película de Ant-Man: “¡El mundo de Marvel realmente ha sido genial! Los amo, la estoy pasando muy bien. Ahora estamos comenzando una tercera película de Ant-Man a principios de enero de 2021″.

El muy reconocido actor, que interpreta al padre de The Wasp en la franquicia, se une a Peyton Reed, quien ya ha sido confirmado como el director de la película ¿Se revelará el título dentro de poco?