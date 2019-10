Michael Giacchino realizará el score musical

Un ingrediente crucial en toda película de Batman es su música. Danny Elfman nos entregó algo épico con las películas de Tim Burton y la serie animada, mientras que Hans Zimmer hizo algo espectacular y memorable con los filmes de Christopher Nolan y Zack Snyder.

¿Será uno de ellos el artífice para The Batman? No. Esta vez se trata de Michael Giachinno, según reveló un usuario de Reddit que acudió a un concierto en el Royal Albert Hall hace unos días. Fue el mismísimo director Matt Reeves quien apareció en el evento para introducir la suite de Cloverfield, confesando que “dobló una rodilla para proponerle a Ciachinno que hiciera el score de The Batman”.

Giachinno compuso el score musical de LOST, Cloverfield, Up, Spider-Man: Far From Home, The Incredibles y las películas recientes de Star Trek.

En el caso de Reeves, Giachinno había trabajado previamente para el con la música de Let Me In.

¿Complacidos con el compositor para The Batman? Ya escucharemos los resultados en verano de 2021.