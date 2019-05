Michael Rooker podría interpretar a King Shark

El reboot de Escuadrón Suicida es cada vez más inminente, y en manos del director James Gunn no podría haber más emoción y esperanza entre los fans de DC Comics.

Por eso, el que The Wrap informe que el mismísimo Mary Poppi… es decir Yondu de Guardians of the Galaxy “salte” al DCEU en el papel del poderoso King Shark es algo muy relevante. Michael Rooker (The Walking Dead) está en negociaciones para incorporarse a The Suicide Squad.

Curiosamente, muchos fans pensaban que este papel sería ideal para Dave Bautista, eterno incondicional de Gunn (y quien tanto lo apoyó cuando ocurrió el escándalo aquél donde se le despidió de Guardians of the Galaxy Vol. 3) especialmente por sus características físicas, pero habrá que ver todavía si el ex-luchador aparecerá interpretando a otro personaje.

La supuesta secuela The Suicide Squad (cada vez hay más pistas que indican un reinicio) se estrenará el 6 de agosto de 2021 sin Will Smith, pero con Idris Elba y el regreso de Margot Robbie en el papel de una redimida Harley Quinn.