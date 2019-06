Michael Rooker se une al reparto de ‘The Dark Tower’

Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia) se ha unido al reparto de The Dark Tower, la adaptación televisiva de la saga de Stephen King.

Esta información fue develada a través de la página oficial del actor, quien ya se encuentra filmando el piloto en Croacia.

Sin embargo, no se reveló nada acerca del papel que interpretará ni si será estrella invitada o actor regular.

Este papel lo reunirá con Glen Mazzara, quien sirve como showrunner de la adaptación, pues previamente trabajaron juntos en The Walking Dead.

Además de Rooker, Jerome Flynn (Game Of Thrones) también formará parte de esta adaptación de Amazon.

Protagonizada por Sam Strike (Nightflyers) y Jasper Pääkkönen (Vikings), The Dark Tower se centrará en la historia de origen de Roland Deschain y su primer encuentro con The Man in Black.

Aún no hay fecha oficial de estreno, pero se espera que la serie debute en 2020.