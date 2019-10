Michael Rosenbaum interpretó a Lex Luthor en la serie Smallville donde Welling encarnó a Clark Kent. Fans de DC Comics y la serie de Warner Channel califican su interpretación como la mejor versión de Luthor en cine y TV. ¿Concuerdan?

Tal como sucedió la semana pasada con Tom Welling, la preventa para firmas y fotografías con Rosenbaum se abrirá el jueves 3 de octubre… ¡y su piensan hacerlo no lo duden, pues la preventa para Welling se agotó en cuestión de horas!

Lo curioso de todo esto es que La Mole sí consiguió lo que The CW no pudo para Crisis on Infinite Earths: tener a Michael Rosenbaum. El evento será el 13, 14 y 15 de marzo de 2020 en Centro Citibanamex en CDMX, México (Rosenbaum y Welling solamente estarán presentes el sábado 14 y domingo 15).

¿Se lo van a perder?