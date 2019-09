Michael Rosenbaum rechaza Crisis on Infinite Earths – The Flash

Tras los recientes anuncios de Tom Welling y Erica Durance en el crossover masivo Crisis on Infinte Earths, las voces de miles de fans se alzaron en redes sociales, rogando que el Lex Luthor favorito de todos también estuviera presente.

Pero tal parece que el Clark Kent de Smallville no deberá encontrarse de nuevo con su examigo Lex, pues esta mañana el actor Michael Rosenbaum terminó con nuestras esperanzas: No participará en el especial de The CW.

¿Las razones? Dejemos que sea el actor quien lo explique: