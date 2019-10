Michiel Huisman se suma al elenco de la serie de Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Tras su participación en Game of Thrones y The Haunting of Hill House, el actor neerlandés Michiel Huisman se suma al elenco de la serie The Flight Attendant, la cual será protagonizada por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) con quien compartirá crédito actoral y como productor ejecutivo también.

La historia gira en torno a Cassie (Cuoco), una sobrecargo, que despierta en Dubai en un hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin tener idea de lo que sucedió. Ella tendrá que comenzar a rememorar qué pasó esa noche.