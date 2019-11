MidSeasonFinale: Carol habría soltado a Negan apuntando a su plan mayor – The Walking Dead

La temporada 10 de The Walking Dead comenzó sugiriendo que pronto se desataría una guerra entre los sobrevivientes y Los Susurradores , pero desde entonces, las dos partes han librando algo así como una Guerra Fría (los límites, oh, los malditos límites). Llegando a este octavo episodio, o sea, el midseason finale, uno de los lados deberá mover las piezas para quedar mejor o peor parado a menos que, por supuesto, alguien ya haya hecho su movimiento y ahora solo esté esperando que se desarrolle el plan…

Tras la fuga de Negan en Silence the Whisperers, hubo un puñado de posibles cómplices: al principio, Lydia parecía la sospechosa más probable, incluso admitió haberlo liberado, pero Daryl rechazó rápidamente su confesión; otro posible sospechoso era Brandon, el súper fan, pero luego en el mismo What It Always Is, Brandon dice que no sabe quién liberó a Negan, lo que deja en secreto la identidad del culpable. Sin embargo, hay un personaje con un fuerte motivo para liberar a Negan, y esa es Carol.

Carol no opina nada sobre la ida de Negan, sorprendentemente; pasa gran parte del episodio escondida en su habitación; no le preocupa la fuga de Negan cuando Daryl y ella más tarde lo discuten, moviendo rápidamente la conversación a lo que ella considera la verdadera amenaza: Alpha. Eso ya da un indicio. A su vez, en los últimos episodios, sus salidas y sus maneras de manejar las cosas dan la idea que siempre tiene un as debajo de la manga, con esa cara de dulce que dice de alguna manera “yo no fui”, y es que si hay una persona capaz de pasar desapercibida hasta de la figura paternal pero inquisidora de Daryl es ella.