MidSeasonFinale: El plan de Los Susurradores de la serie es MUCHO mejor que el de los cómics – The Walking Dead

En la adaptación AMC , Los Susurradores aparecieron hacia el final de la temporada 9 después de que Eugene y Rosita , sin saberlo, pisaron el territorio de Alpha . Desde entonces, las dos partes no han podido llevarse bien, y el conflicto culminó en Hilltop tomando a la hija de Alpha como prisionera / comunitaria y Los Susurradores respondieron decapitando a un grupo de protagonistas /(algunos menores, otros medio pelo) y luego usando sus restos desmembrados para marcar un qué frontera no se debe cruzar la frontera.

Los Susurradores de la serie The Walking Dead son aún más aterradores y más efectivos que en los cómics. En la historia original de Robert Kirkman , Los Susurradores llegan luego del enfrentamiento contra Negan y los suyos, y sí que dieron miedo en un comienzo, ya que son una amenaza muy diferente, más silenciosa y desconcertante que el poder absoluto y el dominio tiránico de Los Salvadores , siendo tan primitivos como espeluznantes. Los cómics presentan dos puntos importantes de estos personajes: el incidente en la feria comunitaria (que ya vimos en la serie) y el lanzamiento de la horda gigante de Alpha . Además de estos ataques, la verdadera amenaza de Los Susurradores es el impacto mental que tienen en Alexandria y sus comunidades aliadas, con los sobrevivientes trabajando en la histeria por la aparición de un nuevo enemigo que no entienden.

Hay que ser sinceros: la TV le da a The Walking Dead más formas de hacer que Los Susurradores sean lo más espeluznante del mundo. La música, la niebla del cementerio y el diálogo animal audible son herramientas que los cómics simplemente no pueden ofrecer, y pueden hacer que Los Susurradores sean más tangibles y amenazantes que en forma impresa. Sin embargo, la temporada 10 de The Walking Dead ha elevado a este grupo no solo al utilizar los beneficios de sonido y visuales disponibles en la televisión, sino también en términos de historias y giros. En el arco de estos villanos en el cómic, muchos fanáticos estaban un poco disgustados por la rapidez con que Alpha murió, con la narración avanzando rápidamente hacia el final de la Guerra con la horda gigante de zombies. En la serie AMC, se ha dedicado más tiempo a explorar las diversas facetas de la líder y sus seguidores antes de alcanzar un final dramático, y su potencial como villanos se está desatando de manera extrema.