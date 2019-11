MidSeasonFinale: Las reacciones de los fans ante este episodio polémico – The Walking Dead

Amar y odiar, así se maneja el mundo, y lo mismo pasa con series longevas. Por eso The Walking Dead sigue siendo una de las series más vistas: todos hablan de ella.

The World Before, el midseason finale de esta temporada 10, dio de qué hablar ya que muchos estuvieron conformes y otros no por los dos finales abiertos que dejó: Michonne yendo a buscar armas para enfrentar a Alpha y acabarla y Carol llevando a una trampa a sus amigos. Como ya te comentamos en nuestro recap, a nosotros nos gustó bastante, pero a otros no: muchos querían acción y se quejaron mucho por la muerte de Siddiq, ya que supuestamente por él murió Carl. Los fans se expresaron: fueron duros. Míralo.